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Царьград

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Джо Байден вернётся на рабочее место после самоизоляции, чтобы провести брифинг

Джо Байден вернётся на рабочее место после самоизоляции, чтобы провести брифинг

Президент США во вторник вернётся на своё рабочее место в Белом доме после изоляции из-за коронавируса.

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