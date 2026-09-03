Роддома заполонили роженицы-мигрантки, которые ведут себя безобразно и считают, что им все должны

Точка зрения История о том, как российские родильные дома стремительно заполняются мигрантками.
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Скажите спасибо вове и мише и прочим толерантным едросам.....
Денег правительству не хватает? Налоги, НДС повышают для чего? Этих приезжих бандитов кормить??? С их выводком?
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!