В центре Смоленска остановят движение автотранспорта на время репетиций парада

Репетиций будет две – 3 и 7 мая, сообщили в пресс-службе администрации города. В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения репетиции военного парада прекращается движение транспортных средств: 3 мая - с 14.
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