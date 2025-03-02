Психология стоиков: 5 инструментов для счастливой жизни Странно приятно думать, что люди из разных эпох и культур стремились разгадать одну и ту же загадку: что делает жизнь по-настоящему хорошей? Ещё более удивительно, насколько их идеи остаются актуальными и сегодня.
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