Психология стоиков: 5 инструментов для счастливой жизни Странно приятно думать, что люди из разных эпох и культур стремились разгадать одну и ту же загадку: что делает жизнь по-настоящему хорошей? Ещё более удивительно, насколько их идеи остаются актуальными и сегодня.