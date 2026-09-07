В Volkswagen Group одобрили сокращение ещё 50 000 человек

Буквально на днях немецкое издание WirtschaftsWoche поделилось внутренними планами Volkswagen Group, в которых упоминалось предложение закрыть в ближайшие годы заводы в Эмдене, Цвиккау, Неккарзульме и Ганновере, а теперь эта информация получила официальное подтверждение.