Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 009 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Бонивур
    Отвечаю для особо одаренной Шурачки.Сталин считал победителем весь Советский народ!И больше никого!!!!«Ломились в откры...
  • Людмила
    ТАК ПОСТУПАЮТ ТОЛЬКО ТЕРРОРИСТЫ, А НЕ УМНЫЕ ПОЛИТИКИ! "ПОЖАЛЕЛ ВОЛК КОБЫЛУ, ОСТАВИЛ ХВОСТ ДА ГРИВУ!" США не умнейшие,...«Я принес России ...
  • Aleksandr Sobolev
    ((Да кстати США и Великобритания то помогали СССР с 1941 года! И Второй Фронт они открыли в Европе в 1944 году! А вот...«Ломились в откры...

Без извинений: Зеленский предложил Трампу «все исправить» после конфликта

Без извинений: Зеленский предложил Трампу «все исправить» после конфликта

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сесть за стол переговоров для достижения мирного урегулирования конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
это  вы верно  сказали.
Ответить
12 час.
Константин Самарин
Эх, жаль! А я только поп-корном запасся.
Ответить
9 час.
Семен Демин
Зеля говорит о перемирии. Но России перемирие не нужно. Ей нужен мир с устранением причин конфликта. И эти требования заявлены еще в декабре 2021 года. Странно, что о перемирии зеля говорит с США, а не с РФ,  с которой воюет. Идиотизм!
Ответить
1 час.
наверх