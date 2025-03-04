Семен Демин

Зеля говорит о перемирии. Но России перемирие не нужно. Ей нужен мир с устранением причин конфликта. И эти требования заявлены еще в декабре 2021 года. Странно, что о перемирии зеля говорит с США, а не с РФ, с которой воюет. Идиотизм!