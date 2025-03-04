Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сесть за стол переговоров для достижения мирного урегулирования конфликта.
Без извинений: Зеленский предложил Трампу «все исправить» после конфликта
Комментарии
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Владимир Алтайцев
это вы верно сказали.
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12 час.
Константин Самарин
Эх, жаль! А я только поп-корном запасся.
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9 час.
Семен Демин
Зеля говорит о перемирии. Но России перемирие не нужно. Ей нужен мир с устранением причин конфликта. И эти требования заявлены еще в декабре 2021 года. Странно, что о перемирии зеля говорит с США, а не с РФ, с которой воюет. Идиотизм!
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1 час.
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