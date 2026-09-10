Банкир, который сфотографировал весь мир в цвете: «Архивы планеты» Альбера Кана

Французский банкир Альбер Кан построил состояние на биржевых спекуляциях и кредитах японскому правительству, а потом решил потратить его на невозможное — сфотографировать весь мир в цвете, пока эпоха не стёрла его до неузнаваемости.
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