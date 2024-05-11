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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Netflix — фаворит на показ двух рождественских матчей НФЛ (Puck News)

Как сообщает издание Puck News, стриминговый сервис Netflix близок к заключению контракта с НФЛ о покупке эксклюзивных прав на трансляцию двух матчей регулярного сезона 25 декабря.

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