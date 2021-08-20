Смейся до слёз

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Маленькие Гага, Рейнольдс, ДиКаприо и другие 14 редких архивных фото звезд

Маленькие Гага, Рейнольдс, ДиКаприо и другие 14 редких архивных фото звезд

Оказывается, Леди Гага - она же Стефани Джерманотта - эпатировала публику, еще когда ей было всего 9 лет! А вот ныне солидные красавцы-мужчины Райан Рейнольдс и Леонардо ДиКаприо на своих детско-юношеских фото выглядят очень милыми и невинными.

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