В США предложили выделить $15 млрд на военную помощь Украине в рамках нового законопроекта о санкциях

В Соединённых Штатах группа демократов предложила включить в законопроект о новых санкциях против России и Ирана статью, предусматривающую выделение 15 миллиардов долларов на пакет военной помощи Украине.
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