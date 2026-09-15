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Мировое обозрение

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На Украине начали приостанавливать работу погранпунктов при воздушной тревоге

На Украине начали приостанавливать работу погранпунктов при воздушной тревоге

Украинские пограничные пункты пропуска переходят на новый режим работы: при объявлении воздушной тревоги оформление людей и транспорта будет приостанавливаться.

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