«За рулем» советует водителям менять «летние» привычки

В этом году осень побаловала нас теплыми деньками, но в большинстве регионов России уже стартовала метеорическая зима (устойчивый мороз днем и ночью), а с ней приходят и зимние проблемы, о которых мы уже успели подзабыть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии