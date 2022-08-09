Безсонов: ВСУ дистанционно минируют «Лепестками» населенные пункты в Донбассе

wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0 Украинские военные используют реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» для дистанционного минирования населенных пунктов в Донбассе, заявил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.