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Безсонов: ВСУ дистанционно минируют «Лепестками» населенные пункты в Донбассе

Безсонов: ВСУ дистанционно минируют «Лепестками» населенные пункты в Донбассе

wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0 Украинские военные используют реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» для дистанционного минирования населенных пунктов в Донбассе, заявил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

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