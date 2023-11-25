В Новосибирске создан судебный прецедент депортации клана мигрантов из-за антиобщественного поведения их малолетних детей.
Прочь из России: в Новосибирске заявили о массовой депортации мигрантов
Комментарии
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ЭМИЛЬ ВАТМ
Не нужны здесь бляди, навроде тебя, указывающие кто нужен, а кто нет, смотри коментарий, который я разместил выше
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11 час.
tsan tsan
Депортация 277 нелегалов за десять месяцев считается в Новосибирске "массовой депортацией" ?
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11 час.
Н
Николай
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10 час.
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