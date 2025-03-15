В Северную Корею прибыла делегация МИД России во главе с заместителем министра Андреем Руденко. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.
ЦТАК: делегация МИД России во главе с замминистра Руденко прибыла в КНДР
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Александр Макеев
Ещё бы Руденко предложил дорогому товарищу Ким Чен Ыну всемерное взаимодействие и сотрудничество по преобразованию капиталистической России и социалистической КНДР в общественную формацию нового типа: эволюционирующий Реализм-Автаркию. Как самодостаточное научно-технически, гуманитарно и культурно высокоразвитое общество - регионального масштаба безденежной, не религиозной, аполитичной семьи эволюционирующего оптимума индивидуального и совместного бытия здравомыслящих людей, с мощнейшей роботизированной и автоматизированной промышленностью и супермощной роботизированной обороной от любого врага, будь то сколько угодно мощная одна страна, или военно-политический союз из любого количества любого состава стран.
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