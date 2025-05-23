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Анонс Wh40k: Dark Heresy, трейлер Boltgun 2, ремастер Dawn of War, главное с Warhammer Skulls…

Анонс Wh40k: Dark Heresy, трейлер Boltgun 2, ремастер Dawn of War, главное с Warhammer Skulls…

Состоялся очередной выпуск Warhammer Skulls: на шоу представили Warhammer 40,000: Dark Heresy от Owlcat Games; назвали дату DLC для Warhammer 40,000: Rogue Trader; тизернули расширение для Total War: Warhammer III и выкатили аддон для Warhammer 40,000: Battlesector; анонсировали .

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