Анонс Wh40k: Dark Heresy, трейлер Boltgun 2, ремастер Dawn of War, главное с Warhammer Skulls…

Состоялся очередной выпуск Warhammer Skulls: на шоу представили Warhammer 40,000: Dark Heresy от Owlcat Games; назвали дату DLC для Warhammer 40,000: Rogue Trader; тизернули расширение для Total War: Warhammer III и выкатили аддон для Warhammer 40,000: Battlesector; анонсировали .