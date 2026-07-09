Концерты к 120-летию Шостаковича пройдут на ВДНХ 18 и 19 июля

Жителей Марфино приглашают на концерты, посвящённые 120-летию Дмитрия Шостаковича. Мероприятия состоятся 18 и 19 июля на ВДНХ в Зелёном театре и на сцене павильона №42 в рамках Международного фестиваля прогрессивной музыки.