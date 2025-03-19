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WADA может изменить кодекс: 79 русских спортсменов под угрозой санкций

WADA может изменить кодекс: 79 русских спортсменов под угрозой санкций

Витольд Банька, глава WADA, заявил о необходимости пересмотра антидопингового кодекса. В фокусе — гармонизация правил, чтобы защитить невиновных спортсменов и пресечь мошенничество.

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