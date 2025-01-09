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Российского певца призвали вернуться из горящей Калифорнии в Россию

Российского певца призвали вернуться из горящей Калифорнии в Россию

В Госдуме призвали певца Алексея Воробьева вернуться в безопасную Россию Депутат Госдумы Александр Толмачев («Единая Россия») заявил РИА Новости, что не ожидал увидеть ролики российского певца Алексея Воробьева, снятые в пылающем Лос-Анджелесе.

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