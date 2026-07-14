Девять новых детских площадок открыли по ППМИ в Лихославльском округе

В Лихославльском муниципальном округе Тверской области продолжается реализация проектов в рамках программы поддержки местных инициатив ППМИ-2026 — в этом году открыли девять новых детских площадок, сообщает администрация округа.
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