«Спокойно. Я — Котовский!» Загадки жизни и смерти «красного Робин Гуда»

Имя Григория Котовского в советское время было овеяно легендами. Скажут, что это во многом благодаря стараниям писателей и кинематографистов, но и в реальности биография «красного Робин Гуда» выглядит как законченный сюжет приключенческого фильма.
Имя Григория Котовского в советское время было овеяно легендами. Скажут, что это во многом благодаря стараниям писателей и кинематографистов, но и в реальности биография «красного Робин Гуда» выглядит как законченный сюжет приключенческого фильма.
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