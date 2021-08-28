Русская весна

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«Спокойно. Я — Котовский!» Загадки жизни и смерти «красного Робин Гуда»

«Спокойно. Я — Котовский!» Загадки жизни и смерти «красного Робин Гуда»

Имя Григория Котовского в советское время было овеяно легендами. Скажут, что это во многом благодаря стараниям писателей и кинематографистов, но и в реальности биография «красного Робин Гуда» выглядит как законченный сюжет приключенческого фильма.

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