В Новочеркасске отметят День защиты детей

В Новочеркасске отмечают День защиты детей. В Александровском саду прошла "Тренировка с чемпионами", на которую собрались спортсмены, победители и призеры мировых и всероссийских соревнований, а также начинающие спортсмены.
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