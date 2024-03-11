Доцент Кузнецов посоветовал открыть счет в банке дружественной страны

Способы, которыми россияне сегодня могут рассчитываться за границей, назвал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии