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Доцент Кузнецов посоветовал открыть счет в банке дружественной страны

Доцент Кузнецов посоветовал открыть счет в банке дружественной страны

Способы, которыми россияне сегодня могут рассчитываться за границей, назвал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

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