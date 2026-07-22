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Новое исследование: фильтры безопасности не устраняют вредоносные ответы LLM полностью

Группа исследователей представила работу, в которой изучается, способны ли современные схемы выравнивания (alignment) вместе с ограниченными фильтрами безопасности полностью устранить вредоносное поведение больших языковых моделей (LLM).

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