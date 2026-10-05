Бывший сотрудник Anthropic признал, что ИИ пока неподконтролен людям

Искусственный интеллект пока невозможно полностью контролировать, заявил бывший исследователь Anthropic Джейкоб Коксон 5 октября на специальных слушаниях в городском совете Нью-Йорка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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