Чистая прибыль «НОВАТЭКа» по МСФО в 1 полугодии снизилась на 3,1%Чистая прибыль «НОВАТЭКа» по МСФО, относящаяся к акционерам компании, в 1 полугодии текущего года снизилась на 3,1%, до 218,664 млрд рублей, сообщила компания.
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