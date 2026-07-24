Чистая прибыль «НОВАТЭКа» по МСФО в 1 полугодии снизилась на 3,1%Чистая прибыль «НОВАТЭКа» по МСФО, относящаяся к акционерам компании, в 1 полугодии текущего года снизилась на 3,1%, до 218,664 млрд рублей, сообщила компания.