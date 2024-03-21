Русские ударили по силам НАТО: Наёмники угодили под обстрел в Киеве

Андрей Павлов А слабО обеспечить неподвоз этого всего, грохнув ключевые точки транспортной инфраструктуры, к которой мы пока относимся достаточно трепетно?

ГБ Геннадий Бережнов Сразу после обстрела Киева в небо поднялся эвакуационный самолёт НАТО. Однако странная идёт война. В Киев и обратно НАТО ездит и летает как к себе на дачу. Там полный проходной двор. Почему простаивают С-400, почему мосты и тоннели целые?