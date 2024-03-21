Сразу после обстрела украинской столицы в небо поднялся эвакуационный самолёт Североатлантического альянса.
Русские ударили по силам НАТО: Наёмники угодили под обстрел в Киеве
Комментарии
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Андрей Павлов
А слабО обеспечить неподвоз этого всего, грохнув ключевые точки транспортной инфраструктуры, к которой мы пока относимся достаточно трепетно?
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15 час.
ГБ
Геннадий Бережнов
Сразу после обстрела Киева в небо поднялся эвакуационный самолёт НАТО. Однако странная идёт война. В Киев и обратно НАТО ездит и летает как к себе на дачу. Там полный проходной двор. Почему простаивают С-400, почему мосты и тоннели целые?
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13 час.
РМ
Раиса Мелькумова
И правда, странно… в Киев ездят все , как на прогулку. Почему до сих пор не разбиты аэропорты, крупные ж/дорожные узлы, тоннели, мосты… Кому-то это нужно?
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11 час.
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