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Царьград

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Благовещение Пресвятой Богородицы в 2025 году: народные примеры, что можно и нельзя делать

Благовещение Пресвятой Богородицы в 2025 году: народные примеры, что можно и нельзя делать

7 апреля православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В народе же бытовало поверье, что в этот день даже пернатые не вьют гнезда.

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