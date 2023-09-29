Оперативниками ГУСБ МВД России пресечена противоправная деятельность сотрудника УМВД России по городу Брянску

Оперативники ГУСБ МВД России во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Брянской области, сотрудниками ФСБ России и следственных органов выявили факт противоправной деятельности сотрудника УМВД России по городу Брянску.
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