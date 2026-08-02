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Говорит Европа ⚡

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Наталья Влащенко: Лору Лумер носят на руках, а своих журналистов годами презирают

Наталья Влащенко: Лору Лумер носят на руках, а своих журналистов годами презирают

Почему американский блогер вызывает в Украине больше восторга, чем собственные журналисты? Может ли рядовой украинский репортёр рассчитывать на такое же внимание власти, как западная знаменитость? Что общего между привычкой президентов давать интервью за границей и молчанием о проблемах дома? Новый виток восторгов вокруг американского блогера Лоры Лумер заставил в очередной раз задуматься о хронич… Читать далее: https://govorit.

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