ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 561 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Хохлов
    Раньше особо "ненадёжных" высылали за 101-й километр. Нужно построить Магаданцам в этом месте лагерь для всех особо "...Магадан не станет...
  • Гость
    А кого наказывать собираются? Себя?НАТО грозит решит...
  • Модест
    Бляха, нашли шахида. Повесьте себе медальку за подвиг.Уральский школьни...

Поезда столкнулись на станции метро «Печатники» в Москве

Поезда столкнулись на станции метро «Печатники» в Москве

Пустой поезд при перегоне врезался в состав с пассажирами.Pr Scr t.me/ENews112--> Машинист оказался зажат в вагоне при столкновении двух поездов на станции метро «Печатники» на южном участке Люблинско-Дмитровской линии в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх