Поезда столкнулись на станции метро «Печатники» в Москве

Пустой поезд при перегоне врезался в состав с пассажирами.Pr Scr t.me/ENews112--> Машинист оказался зажат в вагоне при столкновении двух поездов на станции метро «Печатники» на южном участке Люблинско-Дмитровской линии в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.