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Кевин Гарнетт: «Предстоящие недели без Леброна станут определяющими для Дэвиса и его будущего в «Лейкерс»

Чемпион НБА 2008 года, член Зала славы Кевин Гарнетт считает, что в ближайшие две недели может решиться судьба форварда Энтони Дэвиса в «Лейкерс».

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