В Краснодарском крае перед судом предстанет руководитель энергосбытовой компании за злостное уклонение от выплаты долга электросетевым организациям

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего генерального директора энергосбытовой компании Краснодара в совершении преступлений, предусмотренных статьями 315 и 177 УК РФ.
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