Федеральное агентство новостей №1

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В США заявили о нежелании доводить конфликт на Украине до мировой войны

В США заявили о нежелании доводить конфликт на Украине до мировой войны

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не желают допускать эскалацию украинского конфликта до уровня мировой войны.

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