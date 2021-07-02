Путин четко дал понять, что Россия будет топить провокаторов

Президент России Владимр Путин, отвечая 30 июня на вопросы ведущих Прямой линии и граждан России, охарактеризовал, в частности, ситуацию с провокацией британского эсминца Defender ("Защитник"), который 23 июня вторгся в российские территориальные воды у берегов Севастополя, так:Пишет Карен Маркарян "Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны, да нет, конечно, - спокойно и жестко пояснил Президент.