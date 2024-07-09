Заочно вынесен приговор украинскому командиру за убийство мирного жителя в Мариуполе

Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения судом заочно приговора командиру десантно-штурмовой роты линейного батальона морской пехоты 36-го отдельного батальона ракетной артиллерии морской пехоты Вооруженных Сил Украины (ОБрМП ВСУ) Виктору Пятке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии