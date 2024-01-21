В рухнувшем в Афганистане самолете была семейная пара из Волгодонска

Согласно сообщению Ассоциации туроператоров России (АТОР), семейная пара из Волгодонска, Анна и Анатолий Евсюковы, оказались среди пассажиров частного самолета Falcon 10, который потерпел катастрофу в горах Афганистана.
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