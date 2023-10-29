Театр абсурда
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Театр абсурда

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Дмитрий Рогозин: Хотел бы попасть и в Брюссель, и в Вашингтон

Дмитрий Рогозин: Хотел бы попасть и в Брюссель, и в Вашингтон

Эдуард Шаповалов.   Немецкий Bild накануне вышел с сенсационной статьей, утверждая, будто нынешний сенатор, а в прошлом вице-премьер и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагал ударить по Украине космической ракетой, начиненной взрывчаткой.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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3 д.
людмила бер
Шутит! Хороший признак...
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3 д.
Г
Геннадий
👍👍👍
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2 д.

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