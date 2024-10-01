Сбежавший из КНДР в Южную Корею угнал автобус, чтобы вернуться обратно

Перебежчик попытался вернуться в Северную Корею, угнав автобус в Пхаджу, сообщает агентство Yonhap.30-летний мужчина въехал в баррикады, установленные на Мосту объединения, который находится к югу от демилитаризованной зоны и ведет в Северную Корею.