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  • Нина Лубенкова
    Как раз толпы бездомных, негры , наркоманы и ЛГБТ - те к кому они должны присоединится. Так жалко их милых детей!!Пугачева и Галкин...
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Сбежавший из КНДР в Южную Корею угнал автобус, чтобы вернуться обратно

Сбежавший из КНДР в Южную Корею угнал автобус, чтобы вернуться обратно

Перебежчик попытался вернуться в Северную Корею, угнав автобус в Пхаджу, сообщает агентство Yonhap.30-летний мужчина въехал в баррикады, установленные на Мосту объединения, который находится к югу от демилитаризованной зоны и ведет в Северную Корею.

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