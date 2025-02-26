Восстановить отношения России и США в одночасье невозможно, заявил Песков

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Многое в отношениях РФ и США пострадало и было разрушено за последние годы, восстановить это в одночасье невозможно, предстоит большая работа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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