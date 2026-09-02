Собянин: на ВДНХ 10 сентября откроется масштабная выставка академического искусства

В Москве 10 сентября на ВДНХ откроется выставка «Искусство сцены. Академическая живопись». В павильоне № 1 «Центральный» представят около 200 произведений из собраний 32 музеев, расположенных в 12 городах России.
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