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Собянин: на ВДНХ 10 сентября откроется масштабная выставка академического искусства

Собянин: на ВДНХ 10 сентября откроется масштабная выставка академического искусства

В Москве 10 сентября на ВДНХ откроется выставка «Искусство сцены. Академическая живопись». В павильоне № 1 «Центральный» представят около 200 произведений из собраний 32 музеев, расположенных в 12 городах России.

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