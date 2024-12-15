Политолог Ямбулатова объяснила, о каких новых регионах в составе РФ говорил Медведев

МОСКВА, 15 декабря, ФедералПресс. На вчерашнем XXII съезде партии «Единая Россия» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России в будущем могут появиться новые регионы.
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