Осип Де Рибас. Начало фантастической карьеры удачливого иноземца на русской службе

Оригинальная статуя Осипа де Рибаса (фрагмент первого памятника основателям Одессы) Герой этой и следующей статей – Хосе де Рибас-и-Бойонс, принявший в России имя Осип (Иосиф) Михайлович де Рибас, был человеком заслуженным, незаурядным, а также противоречивым и неоднозначным.