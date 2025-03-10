БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Осип Де Рибас. Начало фантастической карьеры удачливого иноземца на русской службе

Осип Де Рибас. Начало фантастической карьеры удачливого иноземца на русской службе

Оригинальная статуя Осипа де Рибаса (фрагмент первого памятника основателям Одессы) Герой этой и следующей статей – Хосе де Рибас-и-Бойонс, принявший в России имя Осип (Иосиф) Михайлович де Рибас, был человеком заслуженным, незаурядным, а также противоречивым и неоднозначным.

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