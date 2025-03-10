Осип Де Рибас. Начало фантастической карьеры удачливого иноземца на русской службе

Оригинальная статуя Осипа де Рибаса (фрагмент первого памятника основателям Одессы) Герой этой и следующей статей – Хосе де Рибас-и-Бойонс, принявший в России имя Осип (Иосиф) Михайлович де Рибас, был человеком заслуженным, незаурядным, а также противоречивым и неоднозначным.
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