Камала Харрис является истинным символом Соединенных Штатов.

Это всего лишь... чья то навязанная мысль... и не более.. Лошади не демонстрируют, свой плохой вкус.

М

Мария

Всё же могли бы найти на такую должность кого поумнее. Эта тётка, ну, просто оторопь вызывает. Смотришь на неё и диву даёшься, где они её откопали....Уже бы сидела, закрыв рот, и молчала что ли. Стыдоба одна. И, что самое удивительное, половина Америки за неё голосует. Вроде как, с ума сошли, честное слово....