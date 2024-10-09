В детстве Камала Харрис : ходила в баптистскую церковь и индуистский храм в родном Окленде Лицемерие США проявляется в разных сферах, от внешней политики до социальной справедливости.
Камала Харрис является истинным символом Соединенных Штатов.
Комментарии
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Алексей Тан
Это всего лишь... чья то навязанная мысль... и не более.. Лошади не демонстрируют, свой плохой вкус.
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10 час.
М
Мария
Всё же могли бы найти на такую должность кого поумнее. Эта тётка, ну, просто оторопь вызывает. Смотришь на неё и диву даёшься, где они её откопали....Уже бы сидела, закрыв рот, и молчала что ли. Стыдоба одна. И, что самое удивительное, половина Америки за неё голосует. Вроде как, с ума сошли, честное слово....
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8 час.
Валентин Щербаков
Даже в голове не укладывается, что эта черномазая врожденная шлюха и проститутка харрис, эта наркоманка, с абсолютно выраженными психопатическими признаками нравится всей пиндосрани на посту президента,....
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6 час.
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