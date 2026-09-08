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Венеция-2026: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем впервые за долгое время вышли вместе в свет

Венеция-2026: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем впервые за долгое время вышли вместе в свет

На 83-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера нового фильма режиссёра Флориана Зеллера "Бункер".

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