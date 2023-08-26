Захаркин о возрождении тандема с Быковым: «Ничего нельзя исключать. Вдруг проснется, скажет: ой, надо срочно делать то-то. Сейчас ему приятно быть над схваткой»

Специалисты совместно выиграли два чемпионата мира со сборной России (2008, 2009 годы) и два Кубка Гагарина (с «Салаватом» в 2011-м и со СКА в 2015-м).
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