США провели кибератаку на иранский военный корабль, узнал NBC

Соединённые Штаты недавно провели кибератаку на иранский военный корабль. По словам трех американских чиновников, он якобы собирал разведданные о грузовых судах в Красном море и Аденском заливе, пишет NBC News.
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