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США провели кибератаку на иранский военный корабль, узнал NBC

США провели кибератаку на иранский военный корабль, узнал NBC

Соединённые Штаты недавно провели кибератаку на иранский военный корабль. По словам трех американских чиновников, он якобы собирал разведданные о грузовых судах в Красном море и Аденском заливе, пишет NBC News.

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