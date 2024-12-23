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Чемезов рассказал про ход восстановления производства Ту-160М

Чемезов рассказал про ход восстановления производства Ту-160М

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Для возобновления производства модернизированных ракетоносцев Ту-160М сотрудникам Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) потребовалось восстановить ряд технологических процессов.

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