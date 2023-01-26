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Евролига. Женщины. ДВТК – «Мерсин», «Мехелен» встретится с «Авенидой»

В четверг, 26 января, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся два матча. Венгерский ДВТК примет турецкий «Мерсин», бельгийский «Мехелен» дома встретится с испанской «Авенидой».

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