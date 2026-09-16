В жилом доме Екатеринбурга организовали укрытие — помогли депутаты

Жители дома №55 по улице Стачек в Екатеринбурге получили возможность обеспечить себе безопасность в экстренных ситуациях благодаря оперативному вмешательству депутатов.
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